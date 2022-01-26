Москва, 26 января, 2022, 11:01 — ИА Регнум. На данный момент Североатлантический альянс (НАТО) не дал ответа на предложения России по гарантиям безопасности в Европе. Об этом 26 января рассказал журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Council.gov.ru Александр Грушко

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"Следующий этап будет, когда получим их ответы. Пока ничего не получали», — сказал он.

Также Грушко отметил, что попытки западных стран ввести новые антироссийские санкции из-за ситуации вокруг Украины не относятся к реальной политике.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что в настоящее время настрой властей Соединенных Штатов относительно членства Украины в НАТО «меньше, чем ничего».