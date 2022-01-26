Москва, 26 января, 2022, 11:00 — ИА Регнум. Сенатор Сергей Михайлов от Забайкальского края предложил на законодательном уровне прописать возможность усыплять особо агрессивных бродячих собак, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Иван Шилов, ИА REGNUM Совет Федерации

Михайлов предложил законопроект, позволяющий регионам проводить мероприятия по усыплению особо агрессивных бродячих собак.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила сенаторами проработать свои предложения по защите людей от собак, при этом предложила установить ответственность для чиновников за невыполнение обязанности защиты граждан от собак.

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