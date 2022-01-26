Якутск, 26 января 2022, 09:55 — REGNUM Представитель «Единой России» в Госсобрании Якутии Павел Ксенофонтов считает расходы мэрии Якутска на содержание бродячих собак слишком большими. По его данным, на эти цели из бюджета города потратят не менее 70 млн рублей. Эту сумму народный избранник назвал немаленькой в своём телеграм-канале.
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Особое внимание в контексте этих трат он обратил на нехватку финансирования по многим направлениям. В том числе, по мнению депутата, деньги пригодились бы на развитие рынка газомоторного топлива, строительство дорог, очистных сооружений и мусорных полигонов.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе прокуратура Якутии пришла к выводу, что республиканский департамент ветеринарии не контролировал, качественно ли в муниципалитетах занимаются отловом бродячих животных. В 20 районах республики профилактикой этой проблемы не занимались. Надзорное ведомство выявило 355 нарушений закона в этой сфере и опубликовало 220 распоряжений об их устранении.