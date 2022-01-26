Москва, , 08:15 — REGNUM Торги по нефти 25 января завершились повышением. Баррель нефти марки Brent подорожал на 0,89%, до $87,88, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Добыча сланцевой нефти Latimes.com

Нефтяной рынок получает поддержку от опасений относительно возможных перебоев поставок нефти с Ближнего Востока и Восточной Европы из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

Американский институт нефти (API) сообщил о снижении запасов нефти в США на 0,872 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина увеличились на 2,4 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 2,2 млн баррелей.

Минэнерго США 26 января представит данные по запасам нефти. Ожидается сокращение запасов сырой нефти на 2,1 млн баррелей.

Сегодня, 26 января, на торгах в Азии нефть марки Brent выросла на 0,08%, до $87,95. Покупатели защитили уровень $85 и готовы возобновить движение к уровню $93.

Резкие колебания на всех торговых площадках ожидаются в 22:30 по мск во время выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Он должен прояснить ситуацию по дальнейшим шагам центробанка для борьбы с инфляцией.

Читайте также: Ситуация благоприятствует новым попыткам нефти штурмовать рубеж $90