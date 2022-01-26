Брянск, 26 января, 2022, 11:08 — ИА Регнум. В Брянской области 26 января госпитализировано 49 человек с подтверждённым COVID-19. Зарегистрировано 12 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в Брянской области коронавирус подтверждён у 101 242 жителей. Выздоровел 96 141 человек. От осложнений, вызванных инфекцией, скончались 3 184 пациента.

Лаборатории региона провели 1 351 970 исследований на коронавирус.