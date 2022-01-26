Берлин, , 10:24 — REGNUM Надежду на то, что кризис на границе между Россией и Украиной может быт разрешен путем дипломатии, выразила председатель комитета по обороне в Бундестаге (парламенте Германии) Мари-Агнес Штрак-Циммерман. Она заявила об этом 26 января в интервью редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Германия. Бундестаг Basti93

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«Войны всегда можно избежать, пока Россия и страны Запада разговаривают друг с другом. Есть разные форматы обсуждения, в том числе встреча в нормандском формате (Россия, Германия, Франция и Украина — ред.) в среду в Париже», — сказала Штрак-Циммерман.

При этом глава комитета по обороне в Бундестаге добавила, что пока Москва готова к обмену мнениями в ходе диалога, у ней будет оптимистичный настрой на мирное урегулирование кризиса вокруг Украины.

Также она указала, что рассчитывает на то, что во время встречи в Париже «удастся приблизиться к предотвращению военного конфликта на континенте», однако отметила, что в случае якобы вероятного «вторжения» России на Украину страны Запада рассматривают вариант введения антироссийских санкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в приграничных с Россией государствах, киевский режим планирует провокации.

Отметим, Россия неоднократно отвергала обвинения со стороны западных стран и Украины в якобы «агрессивных действиях» и заявляла, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать. Также в Москве отмечали, что заявления об «агрессии РФ» являются предлогом для размещения большего количества военной техники НАТО около российских границ.