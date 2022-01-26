Вашингтон, 26 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Россия уже столкнулась с экономическими трудностями из-за ситуации вокруг Украины, и они могут стать гораздо серьёзнее. Об этом руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил 25 января на регулярном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль и доллар

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По его словам, финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут на заметку ситуацию с передвижением российских войск вблизи Украины, которое, как утверждают на Западе, говорит об агрессивных намерениях Москвы. Финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в финансовые инструменты РФ, курс рубля к доллару недавно сильно опустился, фондовый рынок РФ опустился до самого низкого уровня за год.

Прайс подчеркнул, что текущая ситуация «ни в какое сравнение не идёт с тем, что ждёт» российскую экономику в случае «вторжения на Украину», и игроки рынка это понимают.

Как сообщало ИА REGNUM, американский президент Джо Байден пригрозил ввести санкции персонально против российского президента Владимира Путина, если Россия совершит «вторжение» на Украину.

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