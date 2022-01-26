Москва, 26 января, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко допускает провокацию со стороны Украины в ЛНР и ДНР с тем, чтобы обвинить Россию в агрессии, передает корреспондент ИА REGNUM 26 января.

Council.gov.ru Валентина Матвиенко

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"Нынешний киевский режим, скорее всего, вынашивает планы решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем снова в очередной раз бездоказательно обвинить в этом Россию», — заявила Матвиенко.

Именно поэтому, говорит Матвиенко, «буквально вбивается» в сознание мирового сообщества ложь об агрессивных планах России.