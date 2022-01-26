Тбилиси, 26 января, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 78 172 исследований на SARS-CoV-2 выявили 17 530 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 26 января обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Minzdrav.gov.by Тест на коронавирус

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 092 684 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 977 832 победили инфекцию, в том числе 5087 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 14 813 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 39 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении разместили 4651 пациента, в оборудованных гостиницах — 2023.

Днём ранее в Грузии в ходе 74 200 исследований выявили 15 762 носителя SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 5160 человек, скончались 42 пациента с COVID-19.