Ростов-на-Дону, 26 января, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Ростовскую область доставили первую партию вакцины от COVID-19 для детей и подростков «Спутник М». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 26 января.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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«В регион поступило 2400 доз. Вакцина будет распределена по всем городам и районам области», — уточнил министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев.

В прививочной кампании примут участие дети в возрасте от 12 до 17 лет. Согласие от родителей необходимо для детей в возрасте от 12 до 14 лет. Детям в возрасте от 15 до 17 лет разрешено самостоятельно принимать решение о вакцинации.

ИА REGNUM сообщало, что прививочную кампанию в Ростовской области планировалось начать в феврале 2022 года.