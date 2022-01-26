Тирасполь, 26 января, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В ходе 2410 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 663 случая заражения коронавирусом. Об этом 26 января сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 88 405 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 82 738 человек, в том числе за последние сутки — 219.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2004 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 530 исследований на SARS-CoV-2 и выявили также 209 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 86 человек. Случаев смерти пациентов с COVID-19 не зафиксировали.