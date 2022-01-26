Москва, 26 января, 2022, 09:47 — ИА Регнум. На сегодняшний день в вузах действуют дистанционный и смешанный форматы обучения в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Felix Ling Преподаватель в ВУЗе

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«В настоящее время все вузы используют дистанционный или смешанный формат обучения. Смешанный формат обучения действует в 89,4% вузов. Исключительно дистанционные образовательные технологии используют в 10,6% вузов», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что по состоянию на 25 января от COVID-19 привились 82,49% сотрудников вузов и 51,87% студентов-очников.

В ведомстве также подчеркнули, что подчиняющиеся министерству вузы вправе «самостоятельно и оперативно реагировать на развитие эпидемиологической ситуации по распространению новой коронавирусной инфекции в каждом конкретном регионе, включая переход на удаленный формат работы с применением дистанционных технологий».