Берлин, 26 января, 2022, 09:43 — ИА Регнум. За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 164 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом, что стало новым самым большим числом за все время пандемии. Об этом 26 января сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

Raimond Spekking Взятие анализа на коронавирус. Германия

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 9 035 795.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончалось 166 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 117 126.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 7,387 млн человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Германии за сутки было выявлено свыше 47 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.