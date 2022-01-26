Берлин, 26 января, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Гарантии безопасности в Европе нужно принять, а обострение в отношениях между Россией и НАТО прекратить, говорится в открытом письме немецких экспертов в области международной политики к правительству ФРГ. Обращение опубликовано на сайте Института международной политики WeltTrends.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Германии

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Письмо «Во имя политики безопасности Германии на службе мира» подписал коллектив авторов из этой организации, в числе которых бывшие послы ФРГ Арне Зайферт, Вольфганг Грабовски и Отто Пфайфер, бывший депутат бундестага доктор Норман Пех, отставной полковник Вильфрид Шрайбер.

Они уверены, что остроту конфликта между НАТО и Россией, в центре которого сейчас находится конфликт на Украине, можно лишь через гарантии безопасности для всех вовлеченных государств. Между НАТО и партнёрами альянса, Украиной, Россией и другими странами Европы необходимо выстроить доверие.

«При этом необходимо реанимировать или заново создать как международные форматы переговоров и соглашений, так и меры по созданию доверия», — отмечают авторы письма.

Именно Германия, утверждают они, может помочь преодолеть нынешний кризис в сфере безопасности. ФРГ стоит перед выбором — разжечь конфликт или погасить его.

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