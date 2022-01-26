Москва, 26 января, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Семь пунктов экспресс-тестирования на коронавирус начали работу по новым адресам, сообщает 26 января официальный сайт мэра и правительства столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В мэрии рассказали о трёхкратном росте за неделю числа желающих пройти тестирование. Из-за невозможности обеспечить комфортные условия для сдачи тестов в связи с большими потоками людей переезжают пункты тестирования, работавшие в вестибюлях станций метро «Тверская"/"Пушкинская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская» и «Третьяковская», а также на территории двух ТПУ — «Нижегородская» и «Площадь Гагарина».

Теперь они будут открыты в офисах «Мои документы» (районов Головинский, Донской и Черемушки) и торговых центрах («Тишинка», «Пятая Авеню», «Атриум», «Универмаг «Московский»).