Москва, 26 января, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Оперативный штаб Москвы по борьбе с коронавирусной инфекцией просит москвичей отложить плановые визиты в поликлиники на две-три недели, сообщается 26 января на портале мэра столицы.

Mos.ru Поликлиника

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Отмечается, что за последние две недели в стоице число заболевших COVID-19 и ОРВИ выросло в пять раз. Увеличилась нагрузка на поликлиники, которые в настоящее время оказывают помощь более 90% заболевших COVID-19 и ОРВИ.

В связи с возросшей нагрузкой на поликлиники москвичей просят отложить плановые визиты в медучреждения. Также прием пациентов с другими заболеваниями временно ограничат.

ИА REGNUM ранее сообщало, уровень госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве остаётся стабильным.

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