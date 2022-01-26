Лондон, , 09:23 — REGNUM Из-за заражения коронавирусом британский певец Элтон Джон перенес ряд своих концертов, которые должны были состояться в США. Он сообщил об этом 26 января на своей странице в соцсети Instagram.

Элтон Джон David Shankbone

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

«Я заболел COVID-19 и поэтому был вынужден перенести выступления в Далласе», — отметил 74-летний певец из Британии.

При этом он принес извинения за связанные с отменой концертов неудобства и добавил, что у него легкие симптомы коронавирусной инфекции.

«К счастью, я полностью вакцинирован, сделал бустерную прививку. У меня слабые симптомы, поэтому я ожидаю, что смогу выступить в Арканзасе в предстоящие выходные», — уточнил Элтон Джон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые из Кентского и Франкфуртского университетов, назвали восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон».