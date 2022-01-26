Загреб, , 09:20 — REGNUM Самой коррумпированной страной назвал Украину президент Хорватии Зоран Миланович и обещал отозвать всех хорватских военнослужащих контингента НАТО с украинской территории в случае эскалации конфликта с Россией. Такое заявление хорватский лидер сделал 25 января в эфире телеканала ХРТ.

Зоран Миланович Predsjednik.hr

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Глава Хорватии гарантировал неучастие своей страны в гипотетическом военном конфликте между Украиной и Россией и обещал отозвать всех хорватских военнослужащих в случае эскалации. Миланович указал, что Хорватия не имеет и не будет иметь ничего общего с тем, что происходит между Россией и Украиной, а саму возникшую ситуацию связал с динамикой американской политики и действиями администрации президента США Джозефа Байдена.

Кроме того, президент Хорватии назвал Украину самой коррумпированной страной, которой Евросоюз ничего не дал. Миланович уточнил, что должно быть найдено решение, которое будет учитывать интересы России в сфере безопасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Хорватии был включён в базу украинского ресурса «Миротворец» как «антиукраинский пропагандист» и «пособник российских захватчиков».

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