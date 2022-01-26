Киев, 26 января, 2022, 09:04 — ИА Регнум. Власти Украины не намерены проводить военные действия в Донбассе, заявил заместитель постоянного представителя Украины при Организации Объединенных Наций Юрий Витренко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«У Украины нет каких-либо намерений совершать какие-либо военные действия на оккупированных частях своей суверенной территории, не говоря уже о границе с Россией», — сказал он в ходе заседания Совета Безопасности ООН

По его словам, Киев не видит альтернативы политическому и дипломатическому решению «этого международного вооружённого конфликта».

«И мы продолжим искать любой жизнеспособный вариант сохранения мира», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в посольстве России в Вашингтоне заявили, что поставляемое США на Украину оружие окажется в руках боевиков и террористов.

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Омтетим, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.

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