Вашингтон, 25 января 2022, 21:03 — REGNUM Последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений, сообщает 25 января журнал Newsweek.
По информации телеканала Fox News и американского портала BuzzFeed, Киев получил боеприпасы для ПТРК Javelin.
Тип вооружения для разрушения укреплений, не уточняется.
Напомним, 22, 23 и 25 января на Украину из США было доставлено порядка 250 тонн военных грузов.
Минобороны Украины заявляет о своей благодарности за «помощь», не раскрывая содержание этих грузов.
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