Луганск, 26 января, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Реальная деэскалация ситуации у линии соприкосновения в Донбассе не нужна властям Украины. Об этом 26 января заявила пресс-секретарь делегации Луганской Народной Республики (ЛНР) на переговорах по урегулированию конфликта Мария Ковшарь.

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«За четыре часа работы (подгруппы по безопасности — ред.) украинская сторона в очередной раз демонстрировала полное отсутствие заинтересованности в реальной деэскалации на линии разграничения и желания устранить ключевые разногласия по координационному механизму (по перемирию в Донбассе — ред.)», — говорится в ее заявлении по итогам состоявшегося накануне очередного раунда переговоров.

Также Ковшарь указала, что при этом представитель Киева в подгруппе по безопасности Александр Полищук занимался рутинной демонстраций «титанических усилий» по имитации «стремления» Украины к мирному разрешению ситуации в Донбассе.

Кроме того, пресс-секретарь делегации ЛНР отметила, что координатор подгруппы, глава СММ ОБСЕ Яшар Халит Чевик призвал конфликтующие стороны «найти способ восстановления утраченного доверия и механизма прямого взаимодействия, который функционировал ранее», до момента похищения в октябре минувшего года украинской стороной офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден заявил, что присутствие НАТО на восточном фланге будет наращиваться в случае, если руководство России примет решение о «вторжении на Украину».