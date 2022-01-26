В постпредстве России заявили, что Украину «наводнило» оружие США и НАТО
Москва, 26 января, 2022, 08:58 — ИА Регнум. Украину «наводнили» вооружения Соединенных Штатов и Североатлантического альянса, заявили в постпредстве России при Организации Объединённых Наций (ООН).
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Помощь Украине от США
В российском постпредстве подчеркнули, что Вашингтон, «культивируя русофобию среди своих граждан и государств-единомышленников, говоря о скоплениях российских войск как чуть ли не о первопричине всех проблем, забывают уточнить, что речь идёт о российских силах на российской территории».
«Это контрастирует с американским и натовским вооружением и бесчисленными советниками, наводнившими Украину и некоторые другие близкие к российским границам государства. Нет объяснений и тому, что делает вблизи российских берегов американский флот, усиливающий напряжённость в черноморском районе», — заявили в постпредстве.
Как сообщало ИА REGNUM, последняя партия военной помощи США, доставленная на Украину, включает в себя 300 противотанковых ракетных комплексов Javelin и оружие для уничтожения укреплений.
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