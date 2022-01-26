Берлин, 26 января, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Диалог в «нормандском формате» (Россия, Франция, Германия и Украина) обязательно должен быть сохранен. Об этом 26 января заявил французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

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Как отметил президент Франции, он не согласен с мнением присутствующих на пресс-конференции журналистов, которые заявили, что «нормандский формат» уже «не приносит пользы».

При этом Макрон уточнил, что, по его мнению, «никогда не нужно отказываться от каналов дискуссий и диалога».

Также он указал, что, хотя результаты переговоров в указанном формате не соответствуют, по словам Макрона, «уровню ожиданий» властей Франции, его нельзя свертывать.

«Отказаться от продолжения значило бы признать, что политическое решение больше не находится на столе переговоров», — пояснил французский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Хорватии Зоран Миланович был включён в базу украинского ресурса «Миротворец» за критику украинских властей и нежелание быть втянутым в гипотетический военный конфликт между Украиной и Россией.