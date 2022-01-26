Баку, 26 января, 2022, 08:24 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение 25 января выявили 2468 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 11 525 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Александр Погожев ИА REGNUM Исследование ПЦР-тестов

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За время пандемии в республике выявили 636 956 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 617 791 человека, в том числе 5197 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 10 533 носителя коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 8632 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 13 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 757 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 5145 тестов. Выздоровевшими медики признали 302 человека. Скончались девять пациентов с диагнозом COVID-19.