Вашингтон, 26 января, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Присутствие НАТО на восточном фланге будет наращиваться в случае, если руководство России примет решение о «вторжении на Украину». Об этом президент США Джо Байден заявил 25 января журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

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Американский лидер подчеркнул, что уже давно «чётко дал понять» российскому президенту Владимиру Путину, что жёсткие меры, в том числе значительные экономические санкции, последуют за его возможным решением «двинуться на Украину». Кроме того, вблизи России будет усилено присутствие сил Североатлантического альянса.

«Я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», — заявил Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, глава США также допустил введение санкций лично против Путина.

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Напомним, власти Украины, США, а также других западных стран приписывают России агрессивные намерения в отношении Украины. Руководство РФ называет подобные утверждения безосновательными и нагнетающими напряжённость, а также подчёркивает, что ни на кого не собирается нападать.