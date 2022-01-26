Сеул, 26 января, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В 2022 году темпы роста экономики Южной Кореи составят 3%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Международного валютного фонда (МВФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

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По сравнению с октябрьским прогнозом показатель был снижен на 0,3%. Эксперты отмечают, что снижение показателя на 2022 год связано с пандемией коронавируса, в частности с быстрым распространением штамма «Омикрон», ростом инфляции и замедлением темпов роста экономик США и Китая.

Между тем по прогнозам министерства финансов Южной Кореи темпы роста экономики страны составят 3,1%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель МВФ Мартин Кауфман назвал быстрое распространение штамма «Омикрон» и сбои в цепочках поставок серьезными рисками для экономики Южной Кореи.

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