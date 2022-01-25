Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 25 января, по состоянию на 15:20 по мск котировки нефти марки Brent растут на 0,29%, до $86,52 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть Vneconomy.vn

«Общие панические настроения 24 января захлестнули и нефтяные площадки, вызвав существенный откат нефтяных цен во второй половине сессии. р

Однако уровень $85 продемонстрировал свою силу, а развернувшийся наверх американский фондовый рынок поддержал нефтяных «быков». Спрос на нефть по-прежнему превышает предложение, как физически, так и финансово.

Ресурсов для значительного наращивания добычи не хватает, запасы снижены, в то же время нефтегазовый сектор на фоне падения котировок 2020 года и ожиданий роста учетной ставки ФРС США остается недофинансированным.

В то же время военно-политические риски, так пугающие инвесторов, в случае их реализации приведут к сокращению поставок углеводородов из России, а в таком случае аналитики прогнозируют взлет цен до $150 за баррель.

Но и без политических рисков спрос на нефть продолжает превышать предложение — Китай снизил у себя учетную ставку, ожидается, что постпандемийное восстановление в мире продолжится.

Так что ситуация благоприятствует новым попыткам штурма рубежа $90 за баррель», — считает эксперт.

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