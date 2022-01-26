Берлин, 26 января, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Ученые из Кентского и Франкфуртского университетов, назвали восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса «Омикрон». Соответствующее исследование опубликовал научный журнал Cell Research.

Xconomy.com Лекарства

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Отмечается, что ученые исследовали клеточные культуры и выяснили, что «Омикрон» чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения COVID-19.

Речь идет о лекарствах EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), камостат, нафамостат и апротинин.

Ученые также выяснили, что «Омикрон» особенно чувствителен к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма. Поэтому пациенты с данным штаммом реже переносят заболевание в тяжелой форме, заключили ученые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук, профессор Александр Шишкин заявил, что возникающие со здоровьем после COVID-19 проблемы связаны с затягиванием процесса, долго не исчезающими симптомами, а также с развитием ряда аутоиммунных патологий у людей, которые могли быть к ним предрасположены.

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