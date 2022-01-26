Тбилиси, 26 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Грузии нужно прекратить массовое тестирование на коронавирус без необходимости. Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваемости и общественного здоровья (NCDC), главный иммунолог страны Амиран Гамкрелидзе на брифинге.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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«На данном этапе тестирование бессимптомных людей и контактов не имеет никакого значения. Хочу попросить население не перегружать лаборатории», — сказал врач.

Он сказал, что NCDC выступил с предложением с 1 февраля тестировать на коронавирус только пациентов с симптомами COVID-19, а также медицинских работников. Иммунолог призвал жителей не создавать очереди возле лабораторий.

Гамкрелидзе призвал тех, кто узнал, что контактировал с заболевшим, не идти в больницу, а сидеть в изоляции восемь дней. Он также скзкл, что медикам нужно сосредоточить внимание на тех, у кого есть симптомы заболевания.

Стоит отметить, что в Грузии в конце января началась новая волна эпидемии. Количество выявленных в стране случаев заражения в январе несколько раз обновляло «рекорд».