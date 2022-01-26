Москва, 26 января, 2022, 08:04 — ИА Регнум. США добиваются лояльного и управляемого президента РФ. Так отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин на то, что президент США Джо Байден не исключил введения санкций в отношении президента РФ Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

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«Всё встало на свои места. Наконец-то руководство США открыто сказало, чего добивается: Вашингтон хочет лояльного и управляемого им президента России. Методы достижения этой цели нам хорошо известны: санкции, провокации, информационные атаки. Ничего нового», — рассуждает Володин в телеграм-канале.

США не устраивает, что при президенте Владимире Путине Российская Федерация стала сильной и самостоятельной, убежден спикер Госдумы.

«Но в понимании граждан нашей страны это санкции не против Путина, а против выбора народа Российской Федерации», — рассуждает он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Байден не исключил введение санкций против Путина при вторжении на Украину.