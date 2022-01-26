Москва, 26 января, 2022, 08:03 — ИА Регнум. По мнению директора НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга, доля вакцинированных от COVID-19 среди детей должна быть такой же, как и среди взрослых — 70−80%. Его слова на эту тему 26 января приводит «Интерфакс».

Minzdrav.gov.ru Директор Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург

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"Я на это отвечу, может быть, очень прямо: дети тоже люди и ничем не отличаются — надо вакцинировать те же 70−80%, что и у взрослых. Но вакцинация будет только с согласия родителей, конечно», — сказал глава Центра им. Гамалеи.

Также Гинцбург добавил, что в настоящее время дети стали чаще болеть COVID-19, так как, по его мнению, среди них не проводилась прививочная кампания. При этом он уточнил, что вакцина от коронавируса «Спутник» для вакцинации детей в возрасте от 6 до 11 лет может стать готова к применению уже нынешней весной.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для студентов старше 18 лет.