Екатеринбург, 26 января, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Власти Свердловской области не собираются возвращать QR-коды в торговые центры. Об этом заявил журналистам замгубернатора Павел Креков.

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«Восстановление кодирования мы пока не планируем, помимо тех мест, где они уже введены», — цитирует его Накануне.Ru.

Чиновник добавил, что при принятии решения власти будут ориентироваться на процент тяжести заболевания, а также на процент занятых коек. Сейчас COVID-19 протекает мягко. Впрочем, к пику заболеваемости регион ещё не подошёл.

Как сообщало ИА REGNUM, QR-коды в торговых центрах региона отменили в декабре.