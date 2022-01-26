Москва, 26 января, 2022, 07:45 — ИА Регнум. На белорусские аэродромы продолжают прибывать многоцелевые истребители Су-35С Восточного военного округа (ВВО), задействованные в проверке сил реагирования Союзного государства. Об этом 26 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Mil.ru Истребитель Су-35

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В сообщении военного ведомства отмечается, что маршруты перелётов истребителей ВКС России «тщательно проработаны авиационными штурманами и учитывают возможности максимального беспосадочного полёта самолётов». Также учитываются метеоусловия по всему маршруту.

пресс-служба Минобороны РФ «Во время перелёта экипажи совершают промежуточные посадки на аэродромах Центрального и Западного военных округов для подготовки к последующему вылету и отдыха экипажей».

По прибытии на белорусские аэродромы российские экипажи истребителей Су-35С заступают «на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства».

Как сообщало ИА REGNUM, начальник главного управления боевой подготовки Вооружённых сил Белоруссии Андрей Некрашевич заявил об исключительно оборонительном характере совместных учений России и Белоруссии «Союзная решимость — 2022».

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