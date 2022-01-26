Берлин, 26 января, 2022, 07:14 — ИА Регнум. В Германии вновь выявили рекордное число зараженных коронавирусом нового типа за прошедшие сутки — более 164 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Иван Шилов ИА REGNUM Германия

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Ранее рекордный показатель в более чем 112 тыс. пациентов фиксировался в ФРГ 19 января. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии превысило 9 млн человек. Также за минувшие сутки в республике скончались 166 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Германии жертвами осложнений COVID-19 стали 117 126 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января представители федеральных властей и главы федеральных земель Германии проводили встречу для обсуждения методов сдерживания распространения штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2. Пока власти республики планируют сократить отслеживание контактов заболевших, а также увеличить количество проводимых ПЦР-тестов для определенных секторов экономики.