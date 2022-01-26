Анкара, 26 января, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Испытания турецкого препарата от коронавирусной инфекции Turkovac в качестве бустерной вакцины после полной вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech начались в Турции. Об этом 25 января сообщило издание Hürriyet со ссылкой на координатора исследования, главного врача городской больницы Анкары Ихсана Атеша.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Для изучения вакцины отобрали 1034 добровольцев, которые привились от COVID-19 не менее 90 дней назад. Исследование должно продлиться три месяца и будет проводиться в пяти медицинских центрах.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 декабря глава группы по исследованию иранской вакцины PastoCovac Эхсан Мостафави объявил, что препарат PastoCovac Plus был официально разрешен в Иране для бустерных прививок от COVID-19.