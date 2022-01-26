Брюссель, 26 января, 2022, 06:25 — ИА Регнум. Вакцина Spikevax от COVID-19, разработанная американской фармкоманией Moderna, одобрена Европейским агентством лекарственных средств (EMA) для прививок среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом 25 января сообщило агентство Reuters.

(сс) Navy Medicine Вакцина Moderna

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Кроме того, фармацевтический регулятор ЕС опубликовал на своем сайте отчет об исследованиях препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 января в Австралии разрешили прививать вакциной Spikevax детей в возрасте от пяти до 11 лет.