Лима, 26 января, 2022, 05:57 — ИА Регнум. Заражение коронавирусной инфекцией выявлено у премьер-министра Перу Мирты Васкес. Об этом 26 января сообщает пресс-служба правительства страны в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Заражение коронавирусом было подтверждено у главы правительства Перу по результатам тестирования на антиген COVID-19. У Мирты Васкес наблюдаются лёгкие симптомы заболевания, её состояние стабильно.

В настоящее время премьер-министр Перу находится на самоизоляции и продолжает работать в удалённом режиме. Отмечается, что Васкес была полностью привита от коронавируса, в том числе бустерной дозой вакцины.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Перу стартовала массовая вакцинация от коронавируса детей от пяти до 11 лет.