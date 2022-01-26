Хабаровск, 26 января, 2022, 06:03 — ИА Регнум. В Хабаровске официально подтверждено уже несколько случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон».

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"На лечении находится более 6 тыс. человек, из них около 1,5 тыс. госпитализированы. Вакцинировано более 600 тыс. человек. Наименьшие темпы вакцинации в Хабаровском, Нанайском, Солнечном, Советско-Гаванском районах», — написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в своём телеграм-канале.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Вологодской области масштабы распространения штамма коронавируса «Омикрон» превысили объёмы распространения штамма «Дельта».