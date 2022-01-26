Сухум, 26 января, 2022, 05:32 — ИА Регнум. Школы и детские сады закрыли в Гагрском районе Абхазии в качестве меры предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом 25 января сообщила пресс-служба администрации района в Facebook.

Александр Полегенько ИА REGNUM Гагра. Абхазия

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Согласно распоряжению, которое подписал глава администрации Гагрского района Юрий Хагуш, работа школ и детских садов в районе приостановлена до 1 февраля в качестве меры по защите населения от коронавирусной инфекции.

Кроме того, в районе ужесточён контроль за соблюдением населением мер по защите от коронавирусной инфекции в общественных местах, в том числе в объектах торговли и общепита.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Абхазии был зафиксирован рекорд по суточному числу подтверждённых заражений коронавирусом с начала пандемии.