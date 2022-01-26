Москва, 26 января, 2022, 05:26 — ИА Регнум. В январе-феврале 2022 года компании из дивизиона «Яндекса» планировалось проверить как минимум девять раз. Именно столько проверок, в том числе внеплановых, намечено четырьмя надзорными органами в отношении ООО, которые входят в группу и содержат в своём наименовании слово «Яндекс», сообщает ИА REGNUM со ссылкой на ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий».

Иван Шилов ИА REGNUM Яндекс

Судя по данным ФГИС, само ООО «Яндекс» должны проверить Росздравнадзор, управление Роспотребнадзора по г. Москве, комитет государственного экологического надзора Ленобласти. А ООО «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» ожидают проверки трудовой инспекции столицы. Часть проверок внеплановые и связаны с нарушением трудовых прав.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за 2021 год компании IT-группы только госинспекция труда Москвы проверяла 26 раз, в том числе после жалоб работников.

Претензии надзорных органов на сегодня в России есть к целому ряду участников группы. Так, ранее ФАС РФ усмотрела у ООО «Яндекс» злоупотребление «рыночной властью на рынке общего поиска». Судебное разбирательство, инициированное по этой проверке компанией, завершилось подписанием мирового соглашения. Помимо этого, к «Яндекс.Такси» есть претензии на Кубани, где минтранс пытается установить запрет на передачу заказов лицам, которые не имеют соответствующих разрешений.

Юридическими владельцами группы являются офшорные активы, прописанные в Нидерландах. Бенефициаром выступает российский олигарх с паспортом Мальты Аркадий Волож и его семейный траст.