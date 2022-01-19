Москва, , 21:14 — REGNUM Компания «Яндекс» в своем блоге прокомментировала решение Арбитражного суда Москвы, который утвердил мировое соглашение IT-гиганта с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и участвующими в деле третьими лицами.

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я рад сообщить, что сегодня мы договорились о заключении мирового соглашения и прекращении антимонопольного дела. Обычно разногласия бизнеса не приносят ничего хорошего ни одной из сторон конфликта. Однако спор «о колдунщиках» показал, что конструктивный диалог с регулятором и отраслью, а также готовность слушать друг друга могут дать действительно прорывные результаты», — приводится в материале заявление директора бизнес-группы Поиска, рекламных и облачных сервисов компании Андрея Стыскина.

С его слов, помимо завершения антимонопольного дела, результатом переговоров стали новые форматы работы «Яндекса» с партнёрами. Представитель компании утверждает, что IT-гиганту уже удалось проинтегрировать более 50 различных интернет-сервисов в поиск.

«На этой неделе «Яндекс» опубликовал политику, условия и технические требования интеграции партнёров в нашу поисковую выдачу. Это также результат нескольких месяцев тесного взаимодействия с нашими коллегами по отрасли, за что мы им очень благодарны. Для нас было важно сделать эти новые правила максимально прозрачными и удобными для всех», — написал Стыскин.

Для решения этой задачи компания планирует проводить ежегодный независимый аудит непредвзятости поискового ранжирования. Кроме того, представитель «Яндекса» пообещал предоставить ФАС сведения, необходимые для регулярного мониторинга работы поисковой системы.

«Для того, чтобы интеграция в поиск «Яндекса» приносила пользу всем участникам отрасли, мы решили пойти дальше, открыв дополнительные возможности и для компаний малого бизнеса. «Яндекс» внесет 1,5 млрд рублей в Российский фонд развития информационных технологий. Новая программа будет предоставлять гранты малым IT-компаниям для продвижения своих товаров и услуг в интернете. Это станет дополнительным импульсом развития цифровой экономики», — отметил Стыскин.

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