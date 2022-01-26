Вашингтон, , 05:05 — REGNUM Телеканал CNN 20 секунд обозначал Харьков как российский город в сюжете о военных учениях РФ, транслировавшемся перед интервью с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

Памятник воину-освободителю. Харьков Avaness

Следите за развитием событий в трансляции: «Антироссийская провокация: Киев готовит наступление на Донбасс — трансляция»

Надпись «Харьков, Россия», в течение 20 секунд накладывалась в правом верхнем углу на прямую трансляцию с места, как полагал американский телеканал, проведения российских военных учений.

По словам Столтенберга, работа над ответными предложениями о гарантиях безопасности в НАТО идёт к концу. Ответ будет отправлен России «позднее на этой неделе».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил, что возле границы с Украиной необходимо быстрее создать военную группировку для прикрытия этого опасного направления.

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