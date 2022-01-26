Женева, Швейцария, , 04:45 — REGNUM За прошедшую неделю в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 21 млн человек, что превышает показатель предыдущей недели на 14% и является новым максимумом с начала пандемии. Об этом в ночь на 26 января сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

ВОЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным организации, в мире с 17 по 23 января зафиксировали 21 362 288 случаев заражения коронавирусом. За семь дней умерли 49 890 пациентов с COVID-19, что на 9,5% превышает уровень смертности предшествующей недели.

Снижение на 31% недельного показателя заражений отмечается в Африке, на 10% — в Америке. Остальных регионы ВОЗ заявили о росте заболеваемости, при этом наибольший прирост выявили в Восточном Средиземноморье (на 39%), Юго-Восточной Азии (на 36%) и Европе (на 13%).

Смертность в двух регионах ВОЗ — в Юго-Восточной Азии и Восточном Средиземноморье — возросла на 44% и 15% соответственно. В Африке, Западно-Тихоокеанском регионе и Европе зафиксировано её незначительное снижение.

На первом месте по числу заражений коронавирусом за неделю по-прежнему находятся США (4 215 852 случая). На втором месте Франция (2 443 821), далее Индия (2 115 100), Италия (1 231 741) и Бразилия (824 279).

По данным ВОЗ на 25 января, в мире коронавирусом с начала пандемии заразились 352 796 704 человека, 5 600 434 больных с COVID-19 умерли.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 2 158 785 случаев заражения коронавирусом было выявлено в мире за последние сутки, умерли 6189 человек.

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