Сантьяго, 26 января, 2022, 02:46 — ИА Регнум. В Чили общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 2 млн. Об этом свидетельствуют данные чилийского министерства здравоохранения.

(сс) She Paused 4 Thought Сантьяго, Чили

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В частности, за минувшие сутки в стране выявили 14 291 носителя коронавируса. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 2 001 346. Также за минувшие сутки в республике скончались восемь пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Чили от осложнений COVID-19 умерли 39 543 человека.

Отмечается, что в настоящее время на чилийской территории числится 67 018 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом за прошедшие две недели в республике заболеваемость COVID-19 выросла на 314%.