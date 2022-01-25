Тирана, 26 января, 2022, 01:36 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 7067 человек выявили 2156 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались пять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 1685. Об этом сообщило вечером 25 января министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Godo Gadaj Влёра. Албания

Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 251 015 случаев заражения коронавирусом, 224 193 человека излечились, скончались 3317 пациентов с COVID-19. На стационарном лечении находятся 123 пациента.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 23 505, это число стремительно возрастает, при этом около половины выявленных активных заражений приходятся на Тирану.