Дакка, 26 января, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В Бангладеш за прошедшие сутки выявили 16 033 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба управления здравоохранения страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Бангладеш

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По его данным, такие показатели по заболеваемости COVID-19 в республике фиксируются впервые с 28 июля 2021 года. Тогда в стране выявили рекордное за все время пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 16 230 человек. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бангладеш достигло 1 715 997.

Также за минувшие сутки в стране скончались 18 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бангладеш от осложнений COVID-19 скончались 28 256 человек.