Приштина, Сербия, 26 января, 2022, 01:07 — ИА Регнум. В Косово 25 января в результате исследования 11 144 образцов выявили 2707 носителей коронавируса, что стало новым рекордом для Косово. Признаны излечившимися 556 человек, за сутки в республике скончались два пациента с COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

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Всего в Косово с начала пандемии было выявлено 186 266 случаев заражения, не считая сербского населения края, 161 726 пациентов излечились, 3002 человека скончались от осложнений, вызванных COVID-19, при этом уже в течение нескольких месяцев среднесуточный показатель по смертности составляет меньше одного человека.

Отмечается существенное снижение смертности и числа выявляемых новых носителей в крае. Число активных выявленных случаев заражения постоянно снижается и сейчас составляет 21 668. За новогодние праздники это число выросло в шесть раз — с 300 до 1800. Однако это официальная статистика, затрагивающая лишь несербское население края — на севере края число активных случаев заражения в несколько раз больше или просто чаще проводят тесты.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — 802 301 человек, при этом произведено уже свыше 1 754 334 инъекций вакцины. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 44 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.