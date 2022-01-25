Дублин, 26 января, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирландии Михол Мартин призвал ирландских граждан избегать необязательных поездок на Украину из-за ситуации на российско-украинской границе. Об этом он заявил 25 января в ходе выступления в нижней палате парламента страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Ирландия

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По его словам, у Дублина вызывают беспокойство «тысячи российских военнослужащих», которые сосредоточились возле своей границы. Мартин отметил, что власти Ирландии выступают за дипломатическое решение сложившейся ситуации.

Он добавил, что такая деятельность должна основываться на «правилах международного порядка», «уважении территориальной целостности стран», а также на «демократических принципах».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Канады рекомендовало покинуть Украину своим дипломатам и членам их семей.