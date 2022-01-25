Вашингтон, 25 января, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Если Россия совершит «вторжение» на Украину, санкции США могут быть введены персонально против российского президента Владимира Путина. Об этом заявил 25 января американский президент Джо Байден, передаёт CNN.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

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Байден провёл импровизированную пресс-конференцию во время похода в магазин. На вопрос, введёт ли администрация США персональные санкции против Путина, «если он вторгнется на Украину», Байден ответил: «Да».

Когда его спросили, совершит ли Путин такой шаг, президент США ответил: «Посмотрим».

Также он отметил, что если Москва пойдёт на такой шаг, то это станет «самым крупным со времён Второй мировой войны» событием, «способным изменить мир».