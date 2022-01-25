Подгорица, 25 января, 2022, 22:50 — ИА Регнум. За последние сутки в Черногории от ковида скончались шесть человек, зарегистрирован 1121 новый случай заражения, сообщил Институт общественного здравоохранения.

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Самому младшему из умерших было 68, а самому старшему — 78 лет.

Общее количество активных в настоящее время случаев заболевания в Черногории составляет 8 572 человека.

С начала эпидемических событий (март 2020 г.) общее количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Черногории составляет 215 017 человек. Всего в стране проживает около 620 тысяч.